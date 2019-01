Novica z zadnje seje vlade, da je ta sprejela uredbo, ki je podlaga za podelitev koncesije za gradnjo krožne kabinske žičnice Vitranc 2 v Kranjski Gori, je razveselila tako smučarje kot pristojne v Kranjski Gori. Vendar pa slednji opozarjajo, da za začetek del potrebujejo še podpisano koncesijsko pogodbo in pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki pa ga, kot smo poročali, še nimajo. »V zvezi z gradbenim dovoljenjem v zadnjih tednih ni nič novega,« pravi vodja trženja v RTC Žičnicah Kranjska Gora Senka Kemperle.

Naložba, ki naj bi stala od osem do deset milijonov evrov, bi kranjskogorskim smučiščem doprinesla veliko, dodala bi »novo dimenzijo smučanja«, zanjo pa si v Kranjski Gori že nekaj časa prizadevajo. V strategiji razvoja kranjskogorskega turizma do leta 2025 so jo uvrstili med prioritetne projekte v tem obdobju, ob tem pa poudarili pomen visokogorskega smučišča z obstoječo infrastrukturo. »Smučarska sezona se bo na Vitrancu podaljšala zaradi snežne garancije, ki jo lahko ponudi smučišče z nadmorsko višino nad 1000 metrov. To pomeni, da bo v Kranjski Gori tudi boljša zasedenost kapacitet v decembru, torej v predsezoni, in vse do konca marca, torej v posezoni. Večji bodo tako prihodki žičnic kot tudi ponudnikov v vsej destinaciji, to pa zvišuje konkurenčnost destinacije Kranjska Gora v regiji,« so dobrobiti te predvidene naložbe opredelili v strategiji.

Tudi odgovora, kdaj se bodo smučarji in drugi obiskovalci lahko z gondolo povzpeli na vrh Vitranca, v družbi RTC Žičnice Kranjska Gora še nimajo, želijo pa si, da bi se gradnja začela čim prej. Spomladi so oddali vse potrebne dokumente za pridobitev gradbenega dovoljenja in jih dopolnjevali. Kot pravi Kemperletova, gre za okolje, ki predstavlja življenjski prostor divjega petelina, zato tovrstni posegi terjajo skrbno pozornost pristojnih institucij. Predloge, kako bi gradnjo gondole umestili v okolje, da te živalske vrste ne bi ogrožali, so z družbe pred nedavnim posredovali na Arso.

Stare načrte nadomestili z novimi

Kot so zapisali na ministrstvu za infrastrukturo, je sicer podeljena koncesija eden od pogojev za gradbeno dovoljenje za žičnico. Rekreacijsko-turistični center Žičnice Kranjska Gora, d. d., je vlogo oddal in dopolnil aprila lani. »Načrtovana krožna kabinska žičnica bo novogradnja, ki bo omogočala dostop na vrh Vitranca iz Kranjske Gore. Izvedeni bosta rekonstrukcija dela smučarske proge in gradnja smučarske obvoznice, ki bo omogočala spust slabšim smučarjem in se bo navezala na obstoječo progo na vrhu poligona Podkoren. Naprava bo obratovala pozimi za prevoz smučarjev ter v poletni sezoni za pohodnike in turiste,« so še zapisali na ministrstvu.

Ob tem so na ministrstvu še dodali, da so že pred dobrimi osmimi leti RTC Žičnicam Kranjska Gora, d. d., podelili koncesijo za gradnjo sedežnice Vitranc 2 iz smeri Podkorena, za kar so v kranjskogorskih žičnicah dobili že gradbeno dovoljenje, a načrtov niso uresničili. »Projekt gradnje sedežnice se nadomešča z novim projektom gradnje krožne kabinske žičnice iz središča Kranjske Gore na vrh Vitranca. Ker gre za povsem drugo traso in vrsto žičniške naprave, je treba izdati nov koncesijski akt in skleniti novo koncesijsko pogodbo, ki je eden izmed pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja za krožno kabinsko žičnico Vitranc 2,« so še dodali na ministrstvu za infrastrukturo.

Med zadnjimi naložbami na kranjskogorskih smučiščih je bila gradnja nove nadomestne vlečnice Brsnina, ki so jo zagnali tik pred novim letom. Prepelje lahko 900 oseb na uro, kar je še enkrat toliko kot stara vlečnica, ki je bila postavljena leta 1961, namesto s sidri pa smučarje navzgor vozi s krožnički.