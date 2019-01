Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Branko Meh je na današnji okrogli mizi, ki je potekala v okviru strokovnega srečanja sekcije gradbincev pri zbornici, poudaril pomen poklicnega izobraževanja.

»V obrti in podjetništvu se že vrsto let soočamo s hudim pomanjkanjem usposobljenega kadra. Ponovno smo uvedli vajeniški sistem, vendar smo nad rezultati razočarani. Premalo mladih se odloča za vajeništvo. Tudi straši bi morali podpirati svoje otroke, ki se želijo poklicno izobraziti,« je, kot so sporočili z zbornice, dejal Meh, ki sicer meni, da bi morala država znižati prispevke na plače, da bi delavci imeli »dostojne plače«.

»Če bi želeli več kadra v gradbeništvu, bi moral delavec zaslužiti vsaj 1000 do 1200 evrov. Ta denar je težko zagotoviti, saj trg postavi ceno. To pomeni strošek za delodajalca okrog 2000 evrov,« pa je poudaril podpredsednik sekcije gradbincev pri OZS Franc Meža.

Po njegovi oceni na dolgi rok še ne bo bistvene spremembe na področju vpisa za gradbene poklice. »Sem zagovornik tega, da dobimo kader v lokalnem okolju. Država pa bi morala zagotoviti kontinuiteto infrastrukturnih projektov. Tako bi se tudi mladi v večji meri odločali za tovrstne poklice,« je še dodal Meža.