Sindikat ministrstva za kulturo je predsedniku vlade Marjanu Šarcu poslal pismo, v katerem mu predlaga, naj nemudoma zamenja ministra za kulturo Dejana Prešička. »Sindikat delavk in delavcev Ministrstva za kulturo, kije do konca vztrajal pri dialogu oziroma zahtevi po soočenju ministra z zaposlenimi glede očitkov o nedopustnem odnosu ministra do nekaterih sodelavcev, vam sporoča, da z ministrom za kulturo gospodom Dejanom Prešičkom ne more več sodelovati,« je zapisal predsednik sindikata Gregor Lesjak .

Nesmiseln sestanek Predvideno je bilo, da se bo minister prihodnji ponedeljek sestal z zaposlenimi in odgovoril na očitke, da o slabih delovnih razmerah na ministrstvu. Ker pa je Prešiček v zadnjih dneh vse očitke zavrnil kot neresnične, je sindikat ocenil, da pogovor ni smiseln. »Med sodelavci je dokončno izgubil kredibilnost,« je Šarcu napisal Lesjak, »Kako naj razrežimo medsebojne odnose, če minister v javnosti najprej ved dni razširja prepričanje, da so očitki sodelavcev neresnični, da se očitana ravnanja sploh niso pripetila? O čem naj bi potem s sodelavci sploh razpravljal?« Posebej je opozoril, da je iz ministrovega nastopa v včerajšnji oddaji Tarča na TV Slovenija razumeti, da Prešiček minister ne razume pojma človekovega dostojanstva, saj meni, da sodelavce lahko trpinči, če za to obstaja razlog. »Sindikat meni, da človek s takšnim osebnostnim profilom ni primeren za opravljanje javnih funkcij in zalo z njim ne more sodelovati,« je zapisal. Kot smo poročali, številni sedanji in nekdanji Prešičkovi sodelavci trdijo, da je z podrejenimi pogosto komunicira na neprimeren način. Očitajo mu vpitje, poniževanje in šikaniranje oziroma mobing. Prešiček in stranka socialni demokrati, katere član je, to zavračata kot nesresnice. Premier Marjan Šarec je včeraj dejal, da bo odločitev sprejel po tem, ko prebere Prešičkova pojasnila. To naj bi storil, ko se vrne iz švicarskega Davosa, vrača pa se danes.