Ura je metafora za to, kako blizu uničenju je človeštvo, znanstveniki pa tudi letos svarijo pred jedrsko katastrofo in opozarjajo na nesreče, ki so posledica podnebnih sprememb.

Glasilo jedrskih znanstvenikov že nekaj let objavlja svojo uro sodnega dne, »doomsday clock«, kot jo imenujejo v angleščini. Tako blizu polnoči je bila ura le še lani in leta 1953, ko sta ZDA in Sovjetska zveza preizkušali svoje vodikove bombe.

Izvršni direktor glasila Brown je politike pozval, naj poslušajo znanstvenike, saj vedo, kaj govorijo, še posebej glede podnebnih sprememb. »Smo kot potniki na Titaniku, ki ne vidijo ledene gore, ampak uživajo v večerji in glasbi,« je dejal Brown.