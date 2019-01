Ruski znanstveniki so se pred dnevi pohvalili, da so dosegli pomemben tehnični napredek pri razvoju baterij na jedrski pogon za uporabo v medicinske namene. Uspelo jim je, da so možen vir energije, radioaktivni izotop nikelj-63, v plinski centrifugi obogatili na več kot 69 odstotkov. To so pred kratkim v Moskvi sporočili iz ruskega proizvajalca gorivnih celic v državni lasti TVEL.

Rusi sicer niso prvi, ki želijo uporabljati jedrsko energijo tudi zunaj jedrskih elektrarn. Znani so denimo primeri poskusa izdelave jedrskega avtomobila ali pa prave mini jedrske elektrarne kot igrače, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Prednost baterij na jedrski pogon je v tem, da imajo dolgo življenjsko dobo do 50 let in komaj zahtevajo vzdrževanje. Elektrika v njih pa tako kot v jedrskih elektrarnah ne nastaja med jedrsko cepitvijo, pač pa z naravnim razpadanjem umetnih radioizotopov, kot so nikelj-63 ali tritij. Z zdravstvenega vidika velja postopek za neškodljiv, saj pri njem ne nastaja nikakršno nevarno sevanja žarkov gama. Za vgradnjo v srčni spodbujevalnik pa zadošča že velikost le nekaj milimetrov.