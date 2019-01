»Veselim se preizkušenj v Garmisch-Partenkirchnu. S progo imam nekaj neporavnanih računov,« je Ilka Štuhec izjavila po preizkušnjah svetovnega pokala v alpskem smučanju v Cortini d'Ampezzo. V mislih je imela predlansko sezono, njeno daleč najuspešnejšo doslej, ko je bila serijska zmagovalka. Toda njene prevlade v hitrih disciplinah tekmice v Nemčiji niso občutile. Na smuku je bila osma, na superveleslalomu pa 22. Lani zaradi poškodbe na Bavarskem ni nastopila. Ima pa Ilka Štuhec iz Garmisch-Partenkirchna vsaj en lep spomin, saj je bila pred šestimi leti na smuku deseta, kar je bila njena tretja uvrstitev med najboljšo deseterico na tekmah svetovnega pokala. Štajerka včeraj na treningu ni blestela, saj je dosegla 19. čas.

V smukaški razvrstitvi svetovnega pokala se v nemških Alpah obeta nadaljevanje izjemno razburljivega boja za mali smukaški globus, kjer imata Avstrijki Nicole Schmidhofer in Ramona Siebenhofer minimalno prednost pred Ilko Štuhec. Omenjena trojica je v tej sezoni pokazala največ smukaškega znanja, saj sta Avstrijki v Lake Louisu in Cortini d'Ampezzo v dveh zaporednih dneh dobili po dve preizkušnji, najboljša slovenska alpska smučarka pa je bila najboljša v Val Gardeni. Dve avstrijski in slovenska Štajerka imajo skupnega tudi to, da so vse tri slabše nastopile na superveleslalomu v Dolomitih. Ramona Siebenhofer in Ilka Štuhec sta odstopili, Nicole Schmidhofer pa je bila 13.

»Tudi Ilka je samo človek, ki kdaj naredi napako, kakršna se ji je pripetila na superveleslalomu v Cortini d'Ampezzo. Vendar je imela na vseh tekmah pravi pristop, z dvema uvrstitvama na zmagovalni oder pa je potrdila, da je v vrhu hitrih disciplin,« pravi trener Grega Koštomaj.

Na startu tudi Soffia Goggia V svetovnem pokalu je sredi sezone precej tekmovalk, ki so razočarane nad dosedanjim razpletom. V prvi vrsti sta to Lara Gut-Behrami in Lindsey Vonn. Švicarki v tej sezoni ne gre. Enega najboljših nastopov je pokazala na zadnjem superveleslalomu v Cortini d'Ampezzo, kjer je bila podobno hitra kot Ilka Štuhec, a sta obe smučarki odstopili na istem mestu. Na olimpijski progi Tofane sta tvegali preveč in plačali davek. »Če le pomislim na rezultate v tej sezoni, me lahko vse skupaj hitro mine. A tega ne delam. Osredotočena sem na nadaljevanje sezone. Veliko mi pomagajo najbližji; mož Valon, mama Gabrielle, oče Pauli in brat Ian. Spodbujajo me in mi stojijo ob strani. Prepričana sem, da nisem pozabila smučati, saj sem v poletnih mesecih trdo garala,« odgovarja Lara Gut-Behrami, ki največ stavi na superveleslalomski nastop, saj je na progi Kandahar zmagala leta 2016 in 2017. Ena glavnih tem v alpskem smučanju je Lindsey Vonn. Američanki se vse bolj oddaljuje želja, da bi po številu zmag prehitela legendarnega Šveda Ingemarja Stenmarka. Tekme v Cortini d'Ampezzo so ji nastavile ogledalo. Pokazale so, da zaostaja za konkurenco, priznala pa je, da čuti močne bolečine v kolenu, ki ji preprečujejo boljše smučanje. Včerajšnji trening je Lindsey Vonn izpustila. Po poškodbi se je na smukaške steze včeraj prvič vrnila Italijanka Soffia Goggia. Olimpijska smukaška prvakinja je dosegla 15. čas.

Trening smuka Reicheltu Moški so imeli včeraj prvi trening smuka v Kitzbühlu, ki ga je neposredno prenašala avstrijska televizija. Dobil ga je domačin Hannes Reichelt. »Smučal sem dobro, a imam še rezerve. Nisem vseh delov odsmučal tako, kot sem si zadal,« je pojasnil Hannes Reichelt. Včeraj je v Kitzbühlu sklical tiskovno konferenco Švicar Patrick Küng in oznanil, da pri 35 letih končuje športno pot.