43.100 novih zadev je sodišče prejelo v lanskem letu. Za 68 odstotkov od teh zadev (29.300 zadev) je sodišče že vnaprej presodilo, da verjetno ne bodo primerne za nadaljnjo sodno obravnavo. O tem bodo sicer še presojali sodniki.

42.761 zaključenih zadev je sodišče doseglo v letu 2018. To pomeni, da je v letošnje leto prenesenih 339 dodatnih zadev. 1014 sodb je bilo izrečenih v letu 2018. Z njimi je bilo rešenih 2738 zadev (v nekaterih sodbah je bilo združenih več zadev). Preostale zadeve (skupaj 42.761) so bile zaključene z odločitvijo, da niso primerne za obravnavo, oziroma so bile izločene zaradi drugih razlogov.