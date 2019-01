»Resnično rabimo drugi tir, zato smo z današnjo potezo vlade zadovoljni,« je Zadel dejal v izjavi za medije. Pojasnil je, da se v Luki že nekaj časa pripravljajo na dan, ko bodo lahko prek železnice speljali več tovora. »Naloga Luke Koper ostaja enaka, da pretovori čim več blaga. S to potezo pa pred sabo vidimo razvoj,« je dodal.

Luka Koper bo s taksami, ki jih bo po marcu plačevala za pretovor, prispevala k poplačevanju sredstev za drugi tir, Zadel pa je danes ocenil, da bodo za to ob obstoječem pretovoru letno namenili okrog šest milijonov evrov. »Zakon je jasen,« je dejal, ni pa želel ocenjevati, kako bo to vplivalo na poslovanje družbe.

Vlada je namreč danes soglasno potrdila investicijski program za drugi tir. Projekt naj bi se poplačal sam, in sicer z dajatvami za uporabnike. Država namreč od 1. januarja že pobira pribitek k cestnini za tovorna vozila na določenih avtocestnih odsekih, sredstva pa se bodo s 1. marcem v 2TDK stekala še od takse na pretovor v Luki Koper (uredba je pripravljena, medresorsko usklajena in čaka na sprejem na vladi), in uporabnine za železniške tire (sklep je v medresorskem usklajevanju, zaračunavati pa se bo začela s 1. januarjem 2020).