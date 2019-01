»Dogovor je pravičen in se o njem ni mogoče znova pogajati,« je dejal Verhofstadt po srečanju skupine evropskih poslancev, pristojnih za pogajanja o brexitu. »To še posebej velja za varovalo,« je poudaril. »Brez takšnega varovala Evropski parlament ne bo potrdil izstopnega sporazuma,« je še izpostavil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Varovalo v primeru, da ne bo ustrezne rešitve v pogajanjih o sporazumu o prihodnjih odnosih, predvideva vzpostavitev enotnega carinskega območja EU in Združenega kraljestva ter veljavnost nekaterih pravil notranjega trga za Severno Irsko. Z njim se želita EU in britanska vlada izogniti trdi meji med Severno Irsko in Irsko.

To varovalo velja za enega glavnih razlogov za nedavno zavrnitev ločitvenega sporazuma z EU v britanskem parlamentu. Za britanske poslance je sporno, ker ne omogoča osvoboditve od Bruslja, kar je bil eden glavnih motivov pobudnikov brexita.