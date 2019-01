Nekdanji dekan ekonomske fakultete Dušan Mramor, zdajšnja dekanja Metka Tekavčič in nekdanja prodekanja Polona Domadenik so se na današnjem predobravnavnem naroku na Okrožnem sodišču v Ljubljani o krivdi izrekli osebno, nekdanja prodekanja Mojca Indihar Štemberger, ki se ni udeležila naroka, pa preko svojega zagovornika.

Tožilstvo obdolžene bremeni zlorabe uradnega položaja in pridobitve protipravne premoženjske koristi pri tem. Tožilec Matija Hostnik je v predstavitvi obtožnice vsem štirim očital, da so omogočili izplačilo dodatkov za stalno pripravljenost določenim zaposlenim, ne da bi za to imeli kakršnokoli vsebinsko ali pravno podlago.

Mramor prepričan, da so ravnali zakonito

Mramor je po koncu naroka v izjavi za medije izrazil prepričanje, da so delali zakonito: »Ekonomska fakulteta je sama zaslužila sredstva za plačilo dodatkov in naši sodelavci so z visoko odzivnostjo stalno pripravljenost več kot oddelali. To kažejo tudi rezultati fakultete, ki se je uspela uvrstiti v najožji krog najboljših fakultet na svetu.«

Tudi v imenu ostalih treh obdolženih je Mramor napovedal, da bodo vse okoliščine in dejstva predstavili na glavni obravnavi. »Če pogledate podatke, noben profesor, ki je učil in raziskoval, ni dobil tega dodatka,« je še dodal.

V pisni izjavi za STA pa je Mramor opozoril, da je stalna pripravljenosti v predpisih urejena izredno nejasno in kontradiktorno, obtožnica pa to po njegovem mnenju še nadgradi: »Najprej zavajajoče in nepravilno navaja pravne norme in vsebino sodne prakse, nato pa enostavno ne upošteva več kot 70 prič in rezultatov ekonomske fakultete.«

Priče so po Mramorjevih navedbah jasno izpovedale, da je bila stalna pripravljenost, ki je zagotavljala ustrezno odzivnost, nujna za doseganje visoko postavljenih ciljev, sprejetih na organih fakultete: »Ekonomska fakulteta pa danes lahko s ponosom pove, da je od leta 2015 inštitucija z najvišjimi mednarodnimi priznanji kakovosti.«

»Ob tem je ekonomska fakulteta, tako kot mnogo drugih izdatkov, dodatek za stalno pripravljenost pokrivala iz neproračunskih virov, saj, kot je znano, proračunskih virov ni bilo dovolj niti za redno, od države potrjeno dejavnost fakultete, kaj šele za doseganje nadstandardne kakovosti,« je pojasnil Mramor, ki je tudi nekdanji finančni minister.

Mramor je prav tako zapisal, »da kar je sicer pravilno opredeljeno kot zakonito ravnanje v javnem sektorju za okoli 8000 prejemnikov dodatka v več kot 200 javnih inštitucijah, tudi na ministrstvu za javno upravo, je pri enaki ali celo bolj čvrsti pravni podlagi na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani opredeljeno kot nezakonito«.

Po Mramorjevi oceni je zanimivo, »kako diskriminatorna je praksa organov pregona, saj tožilstvo preganja samo ekonomsko fakulteto in članice Univerze v Ljubljani«. Kot je dodal, »tožilstvo torej verjame v zakonitost ravnanja ostalega javnega sektorja, saj bi sicer, če bi šlo res za nezakonitost, moralo vse sedanje in pretekle odgovorne v več kot 200 javnih institucijah preganjati po službeni dolžnosti«.

Zagovorniki obdolženih so sicer na današnjem naroku, ki ga je vodil sodnik Tomaž Bromše, podali dokazne predloge. Eden od teh je, da naj sodišče zasliši tudi vse prejemnike dodatka za stalno pripravljenost. Tožilec Hostnik se je strinjal z večino predlogov. Tomše pa je napovedal, da zaradi drugih obveznosti sam ne bo vodil glavne obravnave.

Datum začetka obravnave bo določen naknadno.