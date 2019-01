Barcelona je danes z uradno potrditvijo prestopa na svoji spletni strani potrdila glasne govorice, da se zanima za Ajaxovega nadarjenega veznega igralca; Barca je sporočila, da je projekt vreden 75 milijonov, z bonusi bi lahko narasel še za dodatnih 11 milijonov evrov. Te številke pomenijo, da je de Jongov prestop najdražji v zgodovini nizozemske lige.

Barcelona bo z de Jongom sklenila petletno pogodbo, ki bo začela veljati 1. julija in se bo iztekla leta 2024. Posel sta danes izpeljala predsednik Barce Josep Bartomeu in športni direktor Pep Segura, ki sta odpotovala v Amsterdam, s podpisom pogodbe pa so pri blaugrani prehiteli nekatere evropske tekmece, ki so tudi želeli v svoje vrste zvabiti obetavnega vezista, ki se dobro znajde tudi v obrambnih vlogah: PSG in Manchester City sta bila med najbolj vročimi kandidati, v zadnjem času naj bi se v igro vključil tudi Bayern.

De Jong je kariero začel v lokalnem klubu Willem II, leta 2015 pa se je preselil v Amsterdam, kjer za prvo ekipo Ajaxa igra do sezone 2016/17. Je tudi reprezentant Nizozemske, igral je za vse mlajše selekcije, ima pa tudi že pet nastopov za člansko izbrano vrsto.