Ravnatelj neke osnovne šole v kitajski provinci Shanxi je pred dnevi postal spletna senzacija. Ker ga je motilo, da učenci nenehno buljijo v svoje pametne telefone in v glavnem odmoru, ki je med drugim namenjen skupinski vadbi, nejevoljno opravljajo vaje in mrko strmijo predse, se je odločil nekaj spremeniti. Posodobil je seznam vaj, ki jih je za šolarje določila vlada in ga pravzaprav nadomestil s plesnimi gibi.

Šolarjem in zaposlenim je pokazal t.i. »shuffle dance«, ples, pri katerem sodeluje celo telo in za katerega je značilen učinek drsenja po tleh. Kot piše RT, je ples učencem predstavil lanskega novembra, odtlej pa se je zanj navdušila večina šolarjev in tudi mnogi zaposleni, ki so spremembam sprva nasprotovali.

Kljub posnetku, ki priča o zadovoljstvu plešočih otrok, gre nekaterim tovrstno spreminjaje šolskega kurikuluma močno v nos. Vladni odposlanci, ki po osnovnih in srednjih šolah preverjajo, ali se skupinske vadbe opravljajo po pravilih, ki jih je pred več kot sedmimi desetletji določila vlada, na osnovno šolo, kjer učenci po novem plešejo shuffle, očitno še niso prišli. Naprednega ravnatelja tako za zdaj še niso doletele sankcije.