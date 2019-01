"Vsi smo zelo odvisni od interneta za trgovanje in javne storitve," je povedala Mary Fonua, urednica spletnega medija Matangi Tonga. "Nimamo Facebooka, ki ga diaspora uporablja za komuniciranje, podjetja ne morejo več posredovati naročil, letalske družbe pa ne morejo sprejemati rezervacij," je pojasnila.

"To je popolna katastrofa za Tongo, nacionalna kriza," je še izpostavila po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Oblasti ugotavljajo vzroke za okvaro in jo skušajo odpraviti. Popravilo bi lahko trajalo dva tedna. Medtem so prek satelita vzpostavili lokalno povezavo, ki pa je precej šibkejša. Zato so onemogočili dostop do vseh nepomembnih družbenih omrežij, med drugim Facebooka. Omejen dostop predstavlja velik problem tudi pri transakcijah denarja družinskih članov iz tujine.

Iz podjetja Tonga Cable, ki upravlja 827 kilometrov kabelske povezave med tem otočjem s 110.000 prebivalci in Fidžijem, so sporočili, da družbena omrežja predstavljajo 80 odstotkov njihovega mednarodnega prometa. "Potrebna je bila blokada Facebooka, Youtuba in drugih omrežij, da bi šibko satelitsko povezavo lahko bolje izkoristili za tisto, kar je pomembno za državo," so pojasnili.