Na majhnem otoku sredi Tihega ocena še nikdar doslej ni padel sneg, vseeno pa bo imela Tonga vseeno svojega predstavnika na zimskih olimpijskih igrah. To je Pita Taufatofua, ki je bo eden redkih športnikov, ki bo nastopil tako na poletnih kot zimskih igrah. V Braziliji se je preizkusil v teakwondoju, v Južni Koreji pa bo tekel na smučeh.

Sneg je prvič videl pred dvema letoma

Olimpijsko normo je izpolnil zadnji možni dan in zanjo je moral na drug konec sveta. Ujel jo je na tekmi na Islandiji. Pita Taufatofua je prvič sneg videl pred dvema letoma. Po tem ko je opravil nastop v Rio de Janeiru, se je odločil, da se bo uvrstil tudi na naslednje zimske OI. Tedaj je tudi prvič stopil na smučke.

»Želel sem si nov izziv, zato sem izbral najtežjo pot. Če sem za poletne igre treniral teakwondo dvajset let, sem se na zimske pripravljal dve leti,« je dejal 34-letni Taufatofua.

Glede na to, da so bile temperature na uvodni slovesnosti zimskih olimpijskih iger pod lediščem, so mnogi pričakovali, da Taufatofua v Pyeongchangu ne bo mogel na uradnih slovesnostih korakati v tradicionalni noši svoje otoške državice, ko je oblečen samo v tradicionalno krilo. Tudi sam je dejal, da tokrat ne bo mogel korakati le v krilu, saj »ni nor in si želi ostati živ za tekmovanja«.

A športnik Tonge je presenetil vse in je kljub minusu na termometrih pogumno kljuboval mrazu »zgoraj brez«, a spet z zelo naoljenim telesom in v tradicionalni noši te otoške državice.