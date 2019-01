Avtomobila, ki naj bi imela tuje registrske tablice, sta s kraja dogodka hitro odpeljala. Kot je sporočila policija, je iskanje osumljencev v polnem teku.

Avstrijski notranji minister Herbert Kickl je sicer opozoril, da ni jasno, ali gre za ugrabitev v pravem pomenu besede.

Policija identitete ženske ni razkrila, avstrijski mediji pa so poročali, da gre za mater Stefana Ottrubaya, direktorja sklada, ki upravlja premoženje nekdanje madžarske plemiške družine Esterhazy.

Policija je sporočila, da preiskavo izvaja skupaj s policijami drugih držav. Po ugrabitvi so v Železnem patruljirali močno oboroženi policisti. Po navedbah prič so policisti ustavljali in preiskovali avtomobile, zlasti tiste z madžarskimi tablicami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.