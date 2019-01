»Moja stranka je že devet mesecev v priporu, mi vsi tu pa smo talci medsebojnih razprtij in nesoglasij med obtoženim in oškodovanko. Zato sodišču predlagam, da se kazenski postopek čim prej konča,« je Matej Sršen, zagovornik obtoženega Branka Mrkuna, predlagal sodnici celjskega okrožnega sodišča Lidii Kralj po poldrugi uri sodne obravnave, v kateri sta se obtoženi in oškodovanka večkrat sporekla. Poleg kazenskega postopka, v katerem se Mrkun zagovarja zaradi ugrabitve nekdanje partnerice, zdaj že upokojene nekdanje direktorice ene od celjskih družb, se nekdanja partnerja srečujeta tudi na pravdnem oddelku istega sodišča in razrešujeta spore v zvezi z nepremičnino v Lešju pri Vojniku, v kateri naj bi obtoženi oškodovanko aprila lani močno zvezal, jo mučil in ji grozil, da jo bo ubil.

Po treh urah jo je le odvezal Ker je zagovornik na eni od prejšnjih obravnav za svojo stranko predlagal, da ga pregleda izvedenec klinične psihologije, v petek pa je predlog dopolnil s predlogom, da ta isti izvedenec pregleda tudi oškodovanko, je sodnica sprejela sklep, da ta za oškodovanko ni potreben. Mrkun pa je na pregled že naročen prihodnji teden. Je pa sodnica ugodila predlogu tožilstva, da sodišče pridobi podatke laške Thermane glede odpiralnega časa bazena v starem zdravilišču. Usodnega dne, 20. aprila, se je namreč oškodovanka, tako je povedala ob zaslišanju, v Laškem kopala skupaj s sestro. Okoli 21.20, ko se je vrnila v Celje, poprej pa domov odpeljala tudi sestro, ja avto parkirala v svoj garažni boks. Ko je avto že ugasnila, je v vzvratnem ogledalu zagledala obtoženega s pištolo v roki. »Ko sem izstopila, me je zagrabil in pospremil do svojega avtomobila, ki ga je pred tem parkiral tako, da ga prej nisem mogla videti,« je pripovedovala na sodišču. Sledile so ure groze. Obtoženi Mrkun ji je ukazal, da sede v njegov avto, v katerem jo je zvezal z rokami ob ročno zavoro tako, da mu iz avtomobila ni mogla pobegniti. Skupaj sta se odpeljala do nedokončanega gospodarskega objekta v Lešju. Prvo, kar je zagledala v velikem in dokaj praznem prostoru, je bil stol. Kar se je dogajalo potem, se bere kot kakšen filmski scenarij za kriminalko. Mrkun jo je na stolu zvezal z lepilnim trakom, sedel na rdeč zabojnik nasproti nje in jo začel zasliševati in obtoževati za stvari, ki jih oškodovanka, tako je zatrdila, ni nikoli storila. Tri ure je bila zvezana, v bližini je imel pripravljen tudi nož. »Rekel mi je, naj nikar ne poskušam pobegniti, ker me bodo raztrgali psi, in da moram odgovarjati na njegova vprašanja. In še, da če ne bom odgovarjala po resnici, mi bo za vsako laž odrezal del prsta,« je pojasnjevala oškodovanka, ki se je ob tem resno zbala za svoje življenje. Ker ji je obe zapestji zelo močno zvezal in so ji roke že drevenele, ga je prosila, naj ji trak vsaj malo zrahlja. Ko je nato planil pokonci in vzel v roke nož, je bila prepričana, da se bo zgodilo še kaj hujšega, a ji je naposled le prerezal trakove in jo rešil hudih muk. Zatem jo je celo odpeljal nazaj v bližino bloka v Celju, kjer je stanovala, medtem pa poudarjal, da ima močan alibi, kar je oškodovanka razumela kot grožnjo. Tako zelo je bila prestrašena , da je še dve uri po tem, ko jo je pripeljal pred blok, hodila po dvorišču in razmišljala, kaj naj stori. A drugi dan dopoldan je vendarle odšla na policijo in podala ovadbo. Policisti pa so jo tudi pospremili k zdravniku, zatem pa v krizni center.