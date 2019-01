Republika, epizoda med dvema tiranijama

Spet je vse videti kot običajno. Kot mora biti. Meter in več snega, mraz, gneča v zraku ter policisti in drugi varnostniki na vsakem koraku. Nekaj odpovedi formalno ravni shoda ni pomembno znižalo in tudi ne zmanjšalo pozornosti, ki je je deležen. Vendar povsem tako kot lani le ne bo. Kot je bilo že lani malce drugače kot predlani. Kot se že nekaj let zapored iz leta v leto »vsebina in ton« rednega letnega srečanja Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) v Davosu spreminjata. In kot je letošnje poročilo (nekdanjega?) foruma političnih in gospodarskih promotorjev globalizacije spet le še malce bolj od lanskega in nekaj prejšnjih dramatičen poziv k ukrepanju proti, hm, posledicam te globalizacije.