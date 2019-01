Posilstva je Browna, njegovega prijatelja in telesnega stražarja obtožila ženska, ki naj bi jo vsi trije prejšnji teden posilili v hotelu Mandarin Oriental v Parizu.

29-letnega ameriškega zvezdnika so pariški preiskovalci pridržali v ponedeljek in je danes še vedno v priporu. V policijskem priporu sta tudi njegov telesni stražar in prijatelj. Kot poroča AFP, so Browna priprli tudi zaradi »kaznivih dejanj, povezanih z drogami«.

Brown je po pisanju francoskega spletnega portala Closer obtožen, da je v noči s 15. na 16. januar v hotelu Mandarin Oriental v Parizu posilil 24-letnico. Ženska, ki je raperja spoznala v pariškem nočnem klubu na ulici Ponthieu v bližini Elizejskih poljan, trdi, da so jo posilili v hotelu.

Sodeč po izjavi, ki jo dala na policiji, naj bi jo Brown, tako kot še nekaj drugih žensk, povabil v hotel. Ameriški zvezdnik naj bi jo nato v sobi posilil, prav tako naj bi jo posilila njegov prijatelj in telesni stražar.

Chris Brown ima sicer znano nasilno zgodovino. Leta 2009 je bil obsojen na pet let pogojne kazni in šest mesecev družbeno koristnega dela zaradi fizičnega napada na svoje nekdanje dekle Rihanno.