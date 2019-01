Rihanna toži svojega očeta

V zabavni industriji je vse mogoče, tudi to, da hčerka toži očeta zaradi uporabe družinskega imena. Prav to je storila Rihanna, ki je očeta pred ameriškim sodiščem obtožila, da izkorišča njeno ime. Oče Ronald Fenty naj bi skupaj s svojim poslovnim partnerjem lažno namigoval, da ima Rihanna zvezo z njegovim produkcijskim podjetjem Fenty Entertaiment. S tem naj bi zavajal javnost in škodil njenemu podjetju Fenty Beauty, prek katerega glasbenica prodaja lepotilne izdelke. Pri tem je nerodno to, da je pravo ime barbadoške pevke Robyn Rihanna Fenty in si torej z očetom deli družinski priimek. Oče je že nekajkrat skušal družinski priimek registrirati kot blagovno znamko hotelov, a mu je hčerka to vedno preprečila.