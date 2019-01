Whelanov odvetnik Vladimir Jerenbekov je v odzivu povedal, da ni pričakoval, da bo njegov klient izpuščen. »V Rusiji so ljudje po pravilu v priporu,« je povedal odvetnik 48-letnika, ki je tudi sam prišel na sodišče.

Na ameriškem veleposlaništvu so ob tem povedali, da »pozorno spremljajo primer«. Rusijo so pozvali k spoštovanju mednarodnega prava ter hitremu, pravičnemu in transparentnemu sojenju.

Američana je ruska policija aretirala konec decembra lani, pri njem pa naj bi našli seznam ruskih obveščevalcev. V začetku januarja so ga uradno obtožili vohunjenja, grozi pa mu do 20 let zapora.

Ameriški analitiki menijo, da gre za povračilno dejanje Rusije zaradi aretacije ruske študentke Marie Butine, ki je skušala v ZDA navezati stike z vodilnimi osebnostmi republikanske stranke. Whelana in Butino bi lahko tudi izmenjali, a Rusija to zavrača.

Whelanova družina odločno zanika, da bi šlo za vohunjenje, in vztraja, da je bil v Moskvi na prijateljevi poroki. 48-letnik je sicer pogosto potoval v Moskvo turistično in poslovno, nazadnje pa je bil tudi neuradni vodič po Moskvi za druge Američane, ki so prišli na poroko nekdanjega marinca.