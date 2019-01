Projekt celostne ureditve Poljanske ceste od križišča s Kopitarjevo do Šempetrskega mosta pri Ambroževem trgu med drugim obsega ureditev novih površin za kolesarje in pešce ter obnovo avtobusnih postajališč. Po prenovi bo hitrost na tem odseku Poljanske ceste omejena na 30 kilometrov na uro.

Kot so v sporočilu za javnost izpostavili v vladni službi za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, so cilji naložbe izboljšati varnost udeležencev v cestnem prometu, povečati pretočnost kolesarskih vpadnic v mesto z namenom čim širše uporabe ter ustvariti povezano in pregledno mrežo odprtih kolesarskih stez visoke kakovosti na celotnem območju Mestne občine Ljubljana, ki bodo enako dostopne za vse, varne in prepoznavne. Cilj je tudi ohraniti in urediti naravne elemente javnega prostora ter tako izboljšati turistično ponudbo.

Ustrezne in primerne kolesarske in peš površine bodo po njihovih navedbah prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti. S tem bodo pripomogle tudi k izboljšanju kakovosti zraka v mestu, boljši povezanosti po funkciji različnih delov mesta, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanem območju ter povečanju prometne varnosti.