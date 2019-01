Neimenovani predstavnik varnostnih oblasti je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP navedel, da je bilo ubitih najmanj 70 ljudi.

V samomorilskem napadu v mestu Majdan Šar je v ponedeljek okoli 7.30 po lokalnem času eksplodiral avtomobil bomba, nato pa so trije napadalci vdrli v prostore obveščevalne službe. Vsi napadalci so bili ubiti. Odgovornost za napad so prevzeli talibani.

Talibani so že v nedeljo izvedli samomorilski napad v provinci Logar, ko je umrlo osem policistov, deset jih je bilo ranjenih. Cilj napada je bil konvoj guvernerja, ki pa v napadu ni bil ranjen.

Skrajneži so v zadnjem času ponovno okrepili napade na varnostne in vladne cilje, medtem ko so afganistanske in ameriške sile okrepile operacije proti poveljnikom talibanov.