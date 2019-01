Žreb je določil, da bo na tokratnem zaključnem turnirju košarkarskega pokala isti polfinalni par, kot je bil lani. Primorska, ki brani lovoriko, se bo pomerila z Olimpijo, le s to razliko, da bo tokrat igrala na domačem parketu, saj bo dogodek gostil Koper, medtem ko ga je lani dvorana Tivoli. V drugem polfinalnem paru se bodo udarili Hopsi iz Polzele in Helios Suns iz Domžal.

Pred žrebom sta novo sponzorsko pogodbo podpisala Spar Slovenija in Košarkarska zveza Slovenije. Kot je že v navadi, je ob tem generalni direktor Spara Igor Mervič pokomentiral stanje v slovenski košarki in bil pri tem precej oster. »Košarkarsko zvezo Slovenije podpiramo že 19 let zapored. Košarka je bila vrsto let paradni konj slovenskega športa, trenutno pa ni več tako. Situacija, v kateri je, je črna. Leta 2017 je članska reprezentanca z naslovom evropskega prvaka presegla svoje sposobnosti. Pogostokrat je tako, da nato nastopi kriza. Kot eden od sponzorjev pričakujem, da se bo v najkrajšem možnem času vrnila na vrhunsko raven,« je predsedniku KZS Mateju Erjavcu sporočil Igor Mervič.

Predsednik Erjavec mu je odgovoril, da se z njim strinja, vendar da za padec moške članske reprezentance obstajajo objektivni razlogi, ob tem pa še razkril, da je Mednarodna košarkarska zveza Fiba Sloveniji obljubila eno od dveh evropskih povabil za dodatne kvalifikacije za olimpijske igre v Tokiu leta 2020. Ali bo obljubo držala in ali bodo potrebna še dodatna pogajanja, pa bo po Erjavčevih besedah treba počakati do novembra oziroma konca svetovnega prvenstva.

Mervič pa s temi besedami še ni zaključil. Obregnil se je še ob slovensko klubsko košarko in tudi Olimpijo, ki jo Spar Slovenija prav tako sponzorira. »Tudi na klubskem področju je stanje izredno slabo. Samo poglejte, kje so naši predstavniki v mednarodni konkurenci. Ne vem, ali so bili v samostojni Sloveniji kdaj tako turbulentni časi. Po naravi sem sicer optimist, a stremim tudi k temu, da realno ocenim situacijo. Če se dotaknem še pokala – vsem štirim klubom želim najboljše in jim privoščim zmago. Toda osebno si ne bi želel, da se ponovi lanska situacija. Spar Slovenija podpira tudi Olimpijo, ki je na lanskem zaključnem turnirju proti Primorski prišla na igrišče, da izgubi. Ni imela nobene duše, nobene motivacije. To pa je zadnje, kar si želim videti na igrišču. Pričakujem, da bo letos drugače. Sicer pa je vedno tako, pa sem potem po večini razočaran,« je sklenil Mervič.