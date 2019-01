Okrajno sodišče v Piranu je prisluhnilo zahtevi izolske občine in ji za 40 dni odložilo izvršbo, s katero podjetje R Mercuri od občine terja plačilo 1,9 milijona evrov odškodnine za spodletelo poslovno priložnost. Izolska občina ima tako znova sproščen račun in lahko nemoteno opravlja svoje naloge.

»Sodišče je upoštevalo izrednost in nujnost situacije, saj gre za izterjavo visokega zneska, v teku pa je izvršba na denarna sredstva ter premičnine, med katerimi so tudi takšne, ki jih občina kot lokalna skupnost nujno potrebuje za opravljanje svojih temeljnih nalog,« so sporočili z občine in dodali, da je sodišče ocenilo, da upniku s tem ne bo nastala večja škoda, kot bi nastala dolžnici, če odloga ne bi bilo.

Aktualni župan občine Izola Danilo Markočič, ki je za izgubljeno tožbo izvedel ob prevzemu županovanja, zagotavlja, da bo 40 dni zadostovalo in da bo občina v tem času lahko zagotovila sredstva za poplačilo dolga, občani in porabniki občinskega proračuna pa da tega ne bodo občutili. Kako se bo zgodba na koncu razpletla, pa še ni povsem jasno, saj je občina zahtevala revizijo sodnega postopka. Zadnjo besedo bo tako imelo vrhovno sodišče.

Občina vztrajala pri začasnem prostorskem ukrepu

Nekdanji izolski podžupan Gregor Perič iz vrst SMC pa je medtem razočaran, da je o aferi županskega mandata 2014–2018 izvedel iz medijev, in se čudi, zakaj ni občina pravočasno rezervirala denarja v proračunu. Tožba je bila namreč v zraku zadnjih osem let, v tem času je občino vodil župan Igor Kolenc. V izolskem odboru stranke SMC so zato aktualnega župana Markočiča pozvali, naj skliče izredno sejo, na kateri naj podrobno predstavi afero in pove, kako bo občina v tem negotovem času med drugim financirala društva in zagotavljala pomoč na domu. Hkrati pričakujejo, da bo župan Markočič z revizijo preveril, ali niso občinski funkcionarji ali zunanji izvajalci v zgodovini tega nenavadnega primera morda storili kakšnega kaznivega dejanja ali pa nosijo vsaj politično odgovornost za tak razplet.