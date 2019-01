Obiske so zaradi povečanega števila bolnikov z respiratornimi okužbami omejili v Splošni bolnišnici Izola. V enotah intenzivne terapije so obiski do nadaljnjega prepovedani. V ostalih oddelkih pa so obiske omejili na eno zdravo osebo. Obiskovalce prosijo, naj upoštevajo navodila o razkuževanju rok.

Tudi v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica so danes omejili obiske na enega zdravega obiskovalca. S tem želijo preprečiti vnos in širjenje respiratornih in črevesnih obolenj. V primeru nejasnosti prosijo bolnike, naj se obrnejo na lečečega zdravnika in upoštevajo njegova navodila.

Sicer so v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor omejili obiske na eno zdravo osebo. Obiske v porodnišnici priporočajo le soprogu oz. partnerju izključno v času obiskov.

Tudi v Splošni bolnišnici Celje velja omejitev obiskov na eno zdravo osebo. Ukrep velja za vse bolnišnične oddelke razen za ginekološko-porodniški oddelek. Na njem obiski do preklica niso dovoljeni. Dovoljen je le obisk očeta pri novorojenčku in mamici.

Zaradi povečanega števila respiratornih okužb je tudi Klinika Golnik do preklica zaprta za obiske. V slovenjgraški bolnišnici pa so od danes prepovedani obiski na oddelku za interno medicino, na ostalih oddelkih pa omejeni na eno zdravo odraslo osebo.

Število obolelih za gripo in respiratornimi okužbami se veča, vrhunec sezone gripe pa je tik pred vrati. Kljub temu se je še vedno smiselno cepiti, pozivajo zdravstveni delavci, ki so na večje število bolnikov dobro pripravljeni.