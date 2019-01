V njej bo zagotovil zaščito obstoječe konstrukcije, in sicer bo na zunanji strani oboda stavbe postavil jekleno varovalno konstrukcijo, saniral temelje Cukrarne od zunaj, saniral zunanje stene objekta, pozneje pa bo odstranil obstoječe ostrešje in zgradil novo strešno konstrukcijo. Po prenovi bo v stavbi nekdanje rafinerije sladkorja zaživela Galerija Cukrarna, ki jo bo upravljal javni zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane. vbr