Dotrajano poslopje ljubljanske Cukrarne so danes gradbeni delavci Strabaga ogradili z gradbeno ograjo. Namestili so tudi tri zabojnike in tablo »Pozor, gradbišče«, kar kaže, da se bodo kmalu lotili prvih gradbenih posegov na Cukrarni. Občina bo za celovito prenovo in ureditev galerije v Cukrarni Strabagu plačala slabih 21,6 milijona evrov. Del denarja za prenovo bo občina počrpala iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Gre za 10,77 milijona evrov, 2,69 milijona evrov bo prispeval še državni proračun, preostanek stroškov prenove pa bo pokril mestni proračun.

Pre