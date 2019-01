Štular, ki je že 12 let odgovorni urednik Vala 202, je v svoji predstavitvi opozoril, da Radiu Slovenija (RAS) na prvem mestu manjka podrobna analiza ponudbe celotne mreže osmih programov nacionalnega radia. Ob tem je ocenil, da zdajšnji položaj ne terja rokohitrskih posegov v programe. Zavzel pa se je za premišljene, sistematične in dolgoročne programske spremembe.

Po Štularjevih besedah so potrebne spremembe pri načrtovanju radijskih programov, s poudarkom na bolj odprtem, odzivnem in v prihodnost usmerjenem prilagajanju shem in formatov: »Predvsem potrebujemo veliko večje korake na področju multimedijske avdio produkcije in novih storitev, velik miselni korak stran od zgolj 'FM-razumevanja' radia.«

»Javni radio se preprosto ne more več zanašati le na kakovosten FM-program. Postati mora živahen družbeni organizem, aktiven igralec, ustvarjalec dogodkov, projektov, predvsem pa mora biti prisoten in sprejet po različnih kanalih,« je poudaril Štular. Dodal je, da mora RAS ponudbo prilagajati sodobnim, prihajajočim načinom spremljanja medijev.