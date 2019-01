Google bo moral kazen plačati, ker ni zagotovil transparentnih in enostavno dostopnih informacij o svojih politikah v zvezi z dovoljenjem za zbiranje podatkov.

Po ocenah CNIL uporabniki Googla ne morejo dovolj enostavno razumeti in upravljati s tem, kako so uporabljene njihove osebne informacije, še posebej v zvezi s ciljnim oglaševanjem.

»Ljudje od nas pričakujejo visoke standarde transparentnosti in nadzora. Globoko smo odločeni izpolniti ta pričakovanja in zahteve po dovoljenjih, ki jih terja GDPR,« so medtem dejali v Googlu. »Preučujemo odločitev in se odločamo o nadaljnjih korakih,« so še dodali.

Odločitev regulatorja je posledica dveh pritožb, ki sta bili vloženi maja lani, kmalu po začetku veljavnosti uredbe GDPR. Eno je vložila francoska skupina Quadrature du Net v imenu okoli 10.000 podpisnikov, drugo pa organizacija None Of Your Business, za katero stoji avstrijski aktivist Max Schrems, še dodaja AFP.