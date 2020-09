Kot so danes sporočili iz družbe Spar Slovenija, Mervič sicer ostaja v podjetju, ki ga je vodil 28 let. Prevzel bo funkcijo člana nadzornega sveta družbe ter svetovalca koncerna Spar v vseh državah, kjer poslujejo.

Mervič je vlogo prvega direktorja Spara Slovenija nastopil leta 1992. Podjetje, ki je imelo na začetku v Sloveniji štiri prodajalne, ima danes 106 trgovin Spar in Interspar, lastno pekarno ter distribucijski center.

Kovačič, ki bo vodenje Spara Slovenija prevzel z novim letom, je v karieri deloval kot direktor prodaje v podjetju Hofer in kasneje kot direktor maloprodaje v podjetju Engrotuš, nato pa je prevzel mesto direktorja poslovnega svetovanja v družbi PricewaterhouseCoopers. Pred prihodom v Spar je deloval kot direktor poslovnega svetovanja v družbi Deloitte. »Z več kot 15-letnimi izkušnjami na področju trgovine in poslovnega svetovanja bo lahko učinkovito nadaljeval in nadgradil zastavljeno vizijo podjetja Spar Slovenija,« so še zapisali v družbi.