Enainštiridesetletni petkratni prvak lige in trikratni najkoristnejši igralec lige Tom Brady je v dramatični končnici finala konference AFC patriote v gosteh popeljal še do tretjega zaporednega velikega finala in devetega v 18 sezonah, odkar je v ligi. Do zmage s 37:31 so gostje prišli v podaljšku. Pri tem je zanimivo, da je to že deveti nastop Bradyja na super bowlu, s čimer prekaša prav vse klube v ligi NFL.

Another year, another Super Bowl appearance for Tom Brady pic.twitter.com/U7YCmO7Gy7 — TSN (@TSN_Sports) 21 January 2019

Podaljšek je bil potreben tudi v finalu konference NFC, kjer so Los Angeles Rams s 26:23 presenetili domače favorite New Orleans Saints, najboljše moštvo letošnjega rednega dela.

V Kansas Cityju je v arktičnih razmerah prednjačil napad s tekači, ki so skupaj dosegli kar sedem zadetkov za tako imenovani touchdown. Gostujoče moštvo je po prvem polčasu vodilo z 14:0, a so domačini v drugem delu hitro prišli do priključka in sedem minut pred koncem s 21:17 prvič povedli.

Sledile so še tri izmenjave vodstev, po touchdownu New Englanda za 31:28 pa je Kansas City izsilil podaljšek z uspešnim strelom na gol osem sekund pred koncem. Brady je nato v prvem napadu podaljška svoje moštvo popeljal do roba nasprotnikove gol črte, kjer je touchdown za zmago dosegel tekač Rex Burkhead.

»Bili smo že odpisani, a nam je uspelo. Vsi so mislili, da ne zmoremo več,« je po tekmi dejal Brady, ki je podal za skupno 348 jardov in en touchdown, ob tem pa je imel dve prestreženi podaji.

Tudi prva tekma večera v New Orleansu se je odločala v sami končnici. Domače moštvo je uvodoma povedlo s 13:0, a so gostje do polčasa znižali na 13:10. V drugem polčasu so znova prvi udarili svetniki s touchdownom, a gostje so prvič izenačili pri 20:20 pet minut pred koncem.

Sledila je napeta končnica z obilico drame. Pri izidu 20:20 slabi dve minuti pred koncem rednega dela so imeli svetniki možnost, da naredijo velik korak proti super bowlu, a so po nedosojenim očitnem prekršku obrambe lahko streljali le na gol in povedli za tri točke.

Gostom je to razliko uspelo izničiti v zadnjih sekundah rednega dela, tako da je sledil podaljšek, kjer pa so z dolgim strelom na gol na koncu slavili ovni.

Po koncu je bilo največ govora v ZDA o sodniški napaki, ki je pomembno spremenila potek srečanja v sami končnici tekme in bi znala spodbuditi ligo k še večji uporabi video tehnologije v NFL. »Ne vem, čem sem v življenju videl bolj očiten prekršek nad lovilcem,« je po tekmi dejal trener New Orleansa Sean Payton.

»Težko se je sprijazniti s tem, šlo je za najbolj očiten prekršek v zgodovini, tam sta bila dva sodnika ... Ampak zgodilo se je, ne smemo preveč razmišljati o tem, četudi ne vem, če se bomo kdaj lahko s tem sprijaznili,« je še dodal.

Super bowl bo letos 3. februarja v Atlanti.