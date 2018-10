Enainštiridesetletni Brady, ki je kljub svojim letom še naprej eden najbolj dominantnih podajalcev v NFL, je magično mejo 500 podaj za touchdown dosegel v zadnji četrtini četrtkove zmage njegovih New England Patriots nad Indianapolis Colts s 38:24.

Edina podajalca, ki sta mejo dosegla pred njim, sta že upokojena Payton Manning (kariero je končal s 539 podajami za touchdown) in Brett Favre (508).

Brady se je po tekmi poklonil svojim soigralcem v 20 sezonah igranja v NFL: »Pri vseh tovrstnih dosežkih, takšnih mejnikih so vključeni številni ljudje s svojimi prispevki. To so ljudje, ki so trdo delali ... Podajalec namreč ne podaja sam sebi. Zato gre za izjemne nagrade za kolektivno delo.«

Njegov dosežek pa verjetno ne bo edini večji mejnik podajalca v ameriškem nogometu v tej sezoni. Že v naslednjih dneh se namreč obeta, da bo na novo postavljen rekord za največ podanih jardov vseh časov v ligi NFL.

Podajalca moštva New Orleans Saints Drewa Breesa namreč od rekorda 71.940 jardov, ki ga je leta 2015 postavil Manning, loči samo še 200 jardov. To bo 39-letni igralec bržkone dosegel že na ponedeljkovi tekmi, ko se bodo svetniki pomerili z Washington Redskins.