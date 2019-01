Dobra novica

Incident se je zgodil pred dobrim letom na srbski televiziji Prva TV. Natanko v trenutku, ko naj bi se v večerna poročila ekskluzivno oglasil srbski predsednik Aleksandar Vučić, so se na televiziji pojavile tehnične težave. Na televizijskih zaslonih vseh 700.000 naročnikov srbskega kabelskega operaterja SBB je bil signal popolnoma moten in gledalci niso videli nič druga kot zasneženo sliko. Te težave so, kako prikladno, trajale natanko 18 minut, ali drugače, nehale so se nekaj sekund zatem, ko je Vučić končal svoj nagovor.