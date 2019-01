Na prizorišču, kjer so lani Slovenci dosegli velik uspeh z zmago Anžeta Semeniča in tretjim mestom Petra Prevca, so od peterice slovenskih skakalcev v finalu trideseterice nastopili trije. Poleg Zajca, ki si je sedmo mesto razdelil skupaj z vodilnim v svetovnem pokalu, Japoncem Ryoyujem Kobayashijem in Nemcem Stephanom Leyhejem, sta točke svetovnega pokala osvojila še Anže Lanišek (260,9 točke) s 13. ter Domen Prevc (247) s 23. mestom.

Branilec lanske zmage Semenič je tekmo končal kot 43. mestu, povratnik po poškodbi Tilen Bartol pa mesto za njim. Šesti Slovenec v Zakopanah Jurij Tepeš je obstal v petkovih kvalifikacijah.

Naslednja tekma svetovnega pokala skakalce čaka prihodnji konec tedna v japonskem Sapporu.