Timi Zajc je bil včeraj zelo dobro razpoložen na treningu in kvalifikacijah v Zakopanah na Poljskem, kjer bo danes druga ekipna tekma (ob 16.15) v sezoni in jutri preizkušnja posameznikov (ob 16. uri) za svetovni pokal. Osemnajstletni tekmovalec iz Hramš v občini Žalec je imel v prvi seriji za trening četrti dosežek (126 m, prvi Kubacki – 128 m), v drugi pa tretjega (123,5, prvi Kubacki – 139 m). Kvalifikacije za nedeljsko tekmo je v zahtevnih razmerah s sneženjem in vetrom, zato so veliko spreminjali višino zaletišča, sklenil na tretjem mestu za Norvežanoma Johannom Andrejem Forfangom in Robertom Johannsonom. Od Slovencev so se na tekmo uvrstili še Anže Lanišek (22. mesto), Tilen Bartol, Domen Prevc (razdelila sta si 28. mesto) in lanski zmagovalec Anže Semenič (34.). V prvem letošnjem nastopu v svetovnem pokalu je izpadel Jurij Tepeš (52.) in tako že končal nastope v Zakopanah. Domen Prevc je po vrnitvi v svetovni pokal lepo stopnjeval svoje skoke od 104,5 metra (59. dosežek) prek 118,5 (35.) do 127 metrov (28.). Japonec Rjoju Kobajaši, vodilni v svetovnem pokalu, je bil v kvalifikacijah šele 31., domači as Kamil Stoch pa 20.

Prva od treh tekem skakalk v Zau na Japonskem je minila v pravi vetrovni loteriji in mrazu, potem ko so šle skakalke na tekmo brez pravega treninga in kvalifikacij. Še drugič letos na japonski turneji in petnajstič v karieri je zmagala Avstrijka Daniela Iraschko Stolz, Slovenke so dosegle lep ekipni uspeh s petim mestom Nike Križnar, desetim Urše Bogataj in šestnajstim Špele Rogelj. »Zelo pestra tekma. Moji skoki so bili dobri. Peto mesto pomeni, da nisem daleč za najboljšimi,« je bila vidno zadovoljna Nika Križnar.

Svetovni pokal v številkah Zakopane – Svetovni pokal za moške, kvalifikacije za nedeljsko tekmo posameznikov: 1. Forfang 129,8 (138,5), 2. Johansson (oba Nor) 123,9 (135,5), 3. Zajc 122,2 (134,5), 20. Lanišek 107,6 (131,5), 28. Bartol 102,1 (121) in D. Prevc 102,1 (127), 34. Semenič 99,7 (122,5), 52. Tepeš (vsi Slo) 79,9 (111). Zao – Svetovni pokal za ženske: 1. Iraschko-Stolz (Avs) 205,2 (93,5, 92,5), 2. Takanaši (Jap) 203,5 (92, 94), 3. Althaus (Nem) 203,2 (89, 94,5), 4. Lundby (Nor) 200,3 (89,5, 99,5), 5. Križnar (Slo) 199,2 (89, 87), 10. Bogataj 88,6 (88,5, 89), 16. Rogelj 174,6 (82,5, 87,5), 35. Vtič (vse Slo) 61,8 (75,5). Skupno (po 8 od 24 tekem): 1. Althaus (Nem) 590, 2. Lundby (Nor) 488, 3. Iraschko-Stolz (Avt) 414, 9. Križnar 248, 11. Klinec 214, 14. Bogataj 179, 26. Rogelj 63, 29. Brecl 39, 31. Vtič (vse Slo) 26.