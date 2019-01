Voznik bo avtomobilu prek pametnega telefona »ukazal«, naj se odpelje do prostega polnilnega mesta in začne polniti baterijo. Ko bo ta popolnoma napolnjena, se bo vozilo samodejno premaknilo na drugo parkirno mesto in tako naredilo prostor drugemu vozilu. Ko ga bo voznik potreboval, se bo na podlagi poziva prek pametnega telefona pripeljalo na njegovo lokacijo.

Kot sta proizvajalca zapisala v sporočilu za javnost, celoten proces zahteva nenehno komunikacijo med električnim vozilom, parkiriščem, polnilnim sistemom in voznikom. Parkirišče pošlje lokacije praznih parkirnih mest in polnilnih mest, obenem pa polnilni sistem posodablja stanje napolnjenosti vozila v realnem času.

Kia in Hyundai komercialno rabo te tehnologije načrtujeta za leto 2025, ko naj bi na trg prišla avtonomna vozila četrte stopnje, ki pomeni popolno avtonomnost v mestih. Sledila bo še peta stopnja, ki pomeni samodejno vožnjo kjer koli in avtomobile brez volanskega obroča.

Proizvajalca sicer nameravata leta 2021 začeti s prodajo avtonomnih vozil v različnih pametnih mestih, popolnoma avtonomna vozila pa naj bi na trg pripeljala leta 2030.