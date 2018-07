Najprej nagradno vprašanje: kaj je skupnega amurskemu leopardu, črnemu nosorogu, gorili diehli, saoli, južnokitajskemu tigru, sumatrijskemu slonu in kalifornijski pliskavici? Potrebujete pomoč? Gre za živali, ki jim grozi izumrtje. Dejstvo je, da je 99 odstotkov vrst, kar jih je kdaj obstajalo, že izumrlo, večina še pred časom homo sapiensa. Znanost pa ocenjuje, da bo v naslednjih 86 letih izumrla polovica vrst, ki jih poznamo danes. Verjetno ni treba posebej poudarjati, da je človek glavni krivec.

A ne izumirajo le živali. Podobno se dogaja tudi, ko beseda nanese na avtomobile. Okusi zemljanov se spreminjajo, sploh v Evropi je zaznati trend, da kupci obračajo hrbet enoprostorcem in limuzinam kompaktnega razreda. Odgovor na vprašanje, zakaj se to dogaja, smo poskušali poiskati med druženjem s hyundaijem i30 fastbackom ali, prevedeno, (petvratno) limuzinsko različico. Že prvi dan nabiranja kilometrov smo ugotovili, da je vsaj v nečem nekaj posebnega – za limuzino je nenavadno všečna.

Da zna fastback preživeti, mu zagotavljajo tudi prtljažna vrata, ki se odpirajo visoko navzgor in tako odpravljajo hibo, ozko odprtino, ki je tako značilna za klasične limuzine, ko je zadrega ogromna in nerešljiva. Tako lahko izkoristimo vsak delček 450-litrskega prtljažnega prostora z dvojnim dnom, če ga potrebujemo še več, pa enostavno podremo zadnjo klop in luknja pogoltne bolj razkošnih 1351 litrov. Dovolj, da vanj spravimo tudi kakšen zajeten kos športne opreme, dve gorski kolesi vsekakor.

Nas je seveda najbolj zanimalo, kako se pelje in kakšna je notranjost. Ko smo zasedli svoj naravni položaj za volanskim obročem, smo takoj občutili, da sedimo v štirikolesniku, v katerem je bila besedica varčevanje prepovedana, saj preveva vtis o občutni nadgradnji. Poslanstvo fastbacka je namreč tudi razvajanje. »Ni, da ni,« bi rekli naši nekdanji brati Srbi, ko bi videli, kaj vse pri Hyundaiju ponuja paket opreme impression. V usnje (delno) oblečeni, električno pomični in ogrevani sedeži? Ima jih. Pametni ključ? Prav tako. Pomoč pri parkiranju v obliki kamere in senzorjev? Seveda. 17-palčna platišča? Brez njih ne gre. Navigacija? Absolutno. Ste si zaželeli še česa?

Mi smo si samodejnega menjalnika, in glej ga, zlomka, testni hyundai ga je imel, je pa zanj resda treba doplačati 1500 evrov, a je doplačilo vredno vsakega centa. Vožnja postane namreč občutno bolj udobna in varna, če pa želite prestavljati sami, je to mogoče z ušesoma za volanskim obročem. Super, smo dejali ob ugotovitvi, da se po žilah naše limuzine pretaka zelena kri (beri: bencin). Dizelsko gnanih testnih avtov, ki so bili zadnja leta stalnica, smo imeli že vrh glave. Korejec premore 140 konjev, ki jim je blizu morebitna lastnikova želja, da jih požene v dir, zato ne bodite sramežljivi in stopalko za plin pritisnite odločneje. Visoke potovalne hitrosti so zagotovljene, žal pa je temu primerna tudi višja poraba dobrih 7 litrov. Na seznamu želja smo imeli tudi pametni tempomat, ki zahteva doplačilo približno tisočaka, je pa vsekakor dodana vrednost, saj nas je med vožnjo razbremenil, ko je samodejno pospeševal in zaviral ter ohranjal varnostno razdaljo.

Z metrom v roki smo ugotovili, da je krajši, kot se zdi na prvi pogled, dolžinska mera 4,45 metra pa ne zagotavlja prostorskega presežka. Zato ne bodite razočarani ob spoznanju, da na zadnji klopi ni toliko centimetrov za kolena in še posebej glavo potnikov, kot ste morda pričakovali. Če ste višji od 1,75 metra, bo zadrega precejšnja. Zadrege pa ne bo, ko beseda nanese na ceno. 23.890 evrov se na prvi pogled sicer zdi kar veliko, toda pri uvozniku ponujajo dva tisočaka promocijskega prihranka. Fastback tako postane še lepši, kot je v resnici.