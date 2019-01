Tako so na današnji finalni prireditvi v centru vrne vožnje AMZS na Vranskem z glasovanjem odločili predstavniki devetih avtomobilističnih uredništev ali združenih uredništev medijev iz iste hiše, ki so prispevali vsak po deset odstotkov glasov. Preostalih deset so že pred tem s pošiljanjem glasovnic in glasovanjem na spletnih straneh izbrali bralci, gledalci in poslušalci teh medijev, ki so s tem med 26 novimi štirikolesniki, ki so v lanskem letu zapeljali na slovenski trg, določili tudi pet finalistov. Seštevek vseh točk je naposled dal naslednji vrstni red: 1. ford focus (57 točk), 2. kia ceed (32), 3. škoda karoq (31), 4. volkswagen T-roc (27) in 5. volvo XC40 (13 točk).

Ford focus je naziv slovenski avto leta prevzel od lanskega zmagovalca volkswagna pola, skupno pa se je z njim okitil že tretjič. V finale se je uvrstil kot tretjeuvrščeni, na sklepnem glasovanju pa smo ga na prvo mesto postavili prav vsi predstavniki medijev. Na zaključnem dejanju smo ob tem izžrebali tudi nagrade za glasovalce. Komplet avtokozmetike znamke Juvi Koch-Chemi bo dobila Mojca Kožar iz Radeč, štiri pnevmatike znamke Bridgestone Aljaž Zaletel iz Ljubljane, prvo nagrado, Petrolovo klubsko kartico z dobroimetjem 1000 evrov, pa prvič v zgodovini glasovalec iz tujine: Milan Drenovčić iz Novega Sada. Več o izboru v sobotni prilogi Svet vozil.