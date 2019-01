Mogoče je imel slab dan

Stal sem v dolgi vrsti in potrpežljivo čakal, da pridem na vrsto. Bil sem v poslovalnici singapurske pošte, kamor redno zahajam, ne samo zaradi pošiljanja poštnih pošiljk v Slovenijo, ampak tudi zaradi plačevanja računov, za katere ne zaračunavajo nikakršne provizije. Prav tako ob plačevanju računov ne zahtevajo osebnih dokumentov. V prostoru ni nepotrebne krame in celotna zgodba je namenjena izključno poštnim storitvam. Osebje je prijazno, hitro in profesionalno, kar me dodatno spodbudi, da redno pridem naokoli, saj imam rad storitev z osebnim pridihom. In ko sem čakal v vrsti, sem na steni, levo od mene, zagledal zanimiv napis. Na njem je pisalo: »Prosimo vas, da se do našega osebja obnašate tako, kot bi radi, da se drugi obnašajo do vas.« Nasmehnil sem se simpatičnemu sporočilu, vedoč, da je danes javnost treba stalno opominjati na dejstvo, da so tudi uslužbenci v storitvenem sektorju samo ljudje.