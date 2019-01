Zmagali so favorizirani Norvežani Lars Helge Birkeland, Vetle Sjastad Christiansen, Tarjei Boe in Johannes Thingnes Boe. Ta je v končnici tekme gladko opravil z Nemcem Benediktom Dollom in Francozom Simonom Desthieuxom. Prvi so zaostali 13,5 sekunde, drugi pa 26,2.

Napet je bil predvsem boj za tretje mesto, kjer je Desthieux v finišu za pol sekunde ugnal Avstrijca Juliana Eberharda.

Slovenija je z Dovžanom začela solidno, v drugi menjavi pa je moral Bauer kar dvakrat v kazenski krog in ekipa je zdrsnila na 16. mesto, Drinovec in Tršan pa sta končala mesto višje. Na koncu je bil zaostanek dobre tri minute in pol.

V soboto bo v Ruhpoldingu ženska štafetna tekma.