Preostali del ekipe ostaja na Bavarskem. Danes bo ob 14.30 na sporedu moška štafeta, v kateri bodo nastopili Miha Dovžan, Klemen Bauer, Mitja Drinovec in Rok Tršan, v soboto pa v štafeti tekmujejo še dekleta Urška Poje, Polona Klemenčič, Lea Einfalt in Nina Zadravec.

»Že pred četrtkovo tekmo sem čutil bolečine v celem telesu, ampak sem se vseeno odločil za štart. Po sami tekmi se je stanje še poslabšalo in sem dobil vročino. S trenerjem sva se odločila, da je najbolje, da zapustim prizorišče in se posvetim zdravljenju prehlada. Odvisno od hitrosti okrevanja se bomo odločali o nadaljnjem planu treninga in tekmovanj,« je v zvezi s tem dejal Fak.

»Jakov je imel včeraj po tekmi rahlo povišano temperaturo. Velikokrat po tekmi se to pojavi tudi pri zdravih, če temu tako rečemo. Ampak potem sva se vseeno odločila, da gre domov in izpusti štafeto ter skupinski štart v Ruhpoldingu. Za naprej bomo pa še naredili načrt, ali gre v Antholz ali ne, ampak ta trenutek vemo samo to, da je doma, da se še vedno slabo počuti. Ko sem zjutraj govoril z njim, je imel še vedno povišano temperaturo. Dokler se popolnoma ne pozdravi, je težko vedeti, kako naprej,« je dodal trener Uroš Velepec.