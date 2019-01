Da pa se je pred dnevi norčeval iz brhkega slovenskega dekleta iz Sevnice, iz svoje žene, ki mu je rodila fantka in mu trdno stala ob strani, ko ga je tista pokvarjenka Stormy Daniels obtožila, da ji je plačal za seks, je skrajno sprevrženo in diplomatsko nedopustno dejanje. Da je šel smešit žlahtno Slovenko, ki jo je kruti socializem izbrusil v diamant, ki smo ga zaupali ameriškemu predsedniku, da mu popestri in ožlahtni jesen življenja in težke ure vodenja države, je vredno najostrejše obsodbe in neusmiljenih povračilnih ukrepov.

Poglejmo podrobnosti tega gnusnega dejanja. Donald Trump je vztrajal, da v Beli hiši sprejme zmagovalce univerzitetnega prvenstva v ameriškem nogometu, čeprav zaradi blokade proračuna javnih uslužbencev ni v službo, torej niti v Belo hišo, in si Trumpovi morajo sami kuhati kavo, likati in zavezati vezalke. Zato se je Melania, odgovorna, varčna in delovna slovenska ženska, sama lotila priprav za sprejem in dva dni prala, lupila in sekljala zelenjavo, da bo športnikom naredila zdrav obrok, tipično slovensko »sevniško home made« solato z ledenko, radičem trebljencem, fižolom, motovilcem, česnom in naribanim korenčkom, začinjeno z bučnim oljem in jabolčnim kisom iz nešpricanih štajerskih jabolk.

In kaj je naredil trdobučni Trump, ki doslej niti z mezincem ni mignil za promocijo domovine svoje žene? Pred stotnijo lačnih nabildanih nogometašev z univerze Clamson v Južni Karolini je Trump povedal, da zaradi nesramnih uslužbencev Bele hiše, ki ne premorejo niti toliko domoljubja, da bi delali brez plače, lahko za gostijo izbirajo med nič ali pa solato, ki jo je zanje pripravila njegova žena Melania. Ker pa močni kmečki fantje, športniki, potrebujejo manj zdravo, a zato bolj krepko hrano, je Trump, menda za svoj denar, naročil tisoč hamburgerjev, pic in ocvrtih piščančjih perutničk. Namesto da bi pohvalil pridnost in inventivnost svoje žene in promoviral slovensko solato, je raje pripomnil, da so ženske sicer tukaj za to, da moškim delajo solate, bog pomagaj, toda dedci potrebujejo pravo hrano, je še dodal in ponižal svojo ženo ter s tem našo deželo do fundamenta.

Razumem, da se zunanje ministrstvo ni oglasilo, saj minister Cerar še iz časov vodenja vlade slovi po »previdnosti in preudarnosti«, po domače – cagavosti. Pa tudi ambasadorju ZDA nismo mogli izročiti ostre protestne note, saj Washington mečka z imenovanjem veleposlanika že leto dni, kot da smo nekakšna zakotna Republika sveti Tomaž in Princ. Močno pa nas lahko skrbi, da niti besedice obsodbe o tem grobem napadu na slovensko suverenost, kulturo in tradicijo, kar vse pooseblja najbolj uspešna in slavna Slovenka na zahodu, ne najdemo niti v nacionalno zavednih kratkočasnih revijah, Reporterju ali Demokraciji, niti v tvitih tovariša Janše, najbolj znanega tviteraša na svetu, takoj za Trumpom. Prepričan sem bil, da se bodo vsaj znani janšeljubni in domoljubni jurišniki izpred sodišča v Ljubljani tokrat zbrali pred opustelo ambasado s transparenti: »Bolje skleda slovenske solate kot ameriške pečene piške zlate!« A jih ni bilo in tudi Jelinčiča ne. Pričakoval sem tudi postroj Štajerske varde pred ambasado in zahtevo po izredni seji varnostnega sveta OZN ter prepoved vstopa Trumpu na sveta slovenska tla, dokler se ne opraviči. Pa nič. Zdaj samo upam, da nas bo pred mednarodno sramoto rešila vsaj Melania in se bo naslednjič, ko bo možiček čakal na večerjo, zadrla iz kuhinje: »Naredi si sam to prekleto solato, Donald!«