No, pravzaprav bi vas moral Elon Musk pred nekaj tedni zapreti v kapsulo in vas izstreliti v orbito, kjer bi kot poskusni zajček 2864-krat obk rožili Zemljo, da vam tega ne bi uspelo nekje zaslediti. Mediji smo polni tega Aljaževega stolpa in ja, upravičeno vam gremo na živce, zato s to gloso (vse do dne, ko ga bodo postavili nazaj, kar bo enkrat v teh dneh) postavljamo zadnjo piko na restavriranje najbolj znamenite plehnate škatle na sončni strani Alp in predstavljamo fenomen fotografiranja ter vsesplošnega občudovanja našega »golega« očaka.

