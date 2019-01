Tanja Lesničar - Pučko: Kje so meje oholosti?

Zakaj pod milim nebom bi 63-letni režiser, igralec, dramatik, avtor razvpite humoristične oddaje TV Poper, prejemnik več nagrad, direktor Šentjakobskega gledališča naredil takšno kronsko neumnost, da je na natečaj za nagrado za najboljšo komedijo podtaknil plagiat igre Generalka italijanskega dramatika Alda Nicolaja s spremenjenim naslovom Profesionalci espe, se te dni sprašujejo vsi, ki so poznali ta ali oni del delovne biografije Borisa Kobala. Je verjel, da lahko kaj takega ostane skrito, dandanašnji, ko informacije potujejo hitreje od misli? Da niso možna takšna naključja, kot je nedavna amaterska uprizoritev te igre v bližnji Benečiji? Je šlo za oholost, občutek nedotakljivosti, se je zato celo poigral z ognjem, ko je pred premiero (samoironično?) povedal, da besedilo »hoče zaščititi prezrto in zasovraženo kategorijo lopovov. Ne vem, zakaj bi jih tako maltretirali, ko jih imamo med sabo ogromno?« Ali pa drži, da se je s svojci avtorja neuspešno pogajal za pravico do prevoda besedila, za katerega je morda verjel, da mu bo prinesel enak uspeh kot režija Nicolajevih Blagih pokojnikov, dragih mož, in se je iz kljubovanja pod prevod podpisal sam? In tvegal svojo popolno osebno in profesionalno diskreditacijo?