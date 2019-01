Seks, televizija in psihoterapevtske modrosti

Desnico po novem občudujem. Iz »svojega« novinarja na nacionalni TV je naredila sveto kravo; nacionalkino vodstvo ji zadnje čase še drekov ne odnaša, da ne bi kdo pomislil, da ji ne odmerja dovolj programskega prostora. Ker nikoli ne veš, kaj te potem doleti. Zato ni nič hudega, če novinar svoje sogovornike izbira po (desničarski) agendi stališč, ne pa po strokovni odličnosti, in če ti trosijo polresnice in neumnosti. Naš novinar jim pridno kima. Ne pride mu na misel, da bi vztrajal, da sovražne provokacije tudi argumentirajo. Glavno da se maha po pravih stvareh: na primer po partizanih v intervjuju z dr. Jožetom Dežmanom ali po feminizmu, ženskah in istospolnih v intervjuju s terapevtom dr. Andrejem Perkom.