Trije oboroženi ropi na Ljubljanski in Kranjski cesti v Kamniku so v zadnjem mesecu zaposlenim v tamkajšnjih lokalih in trgovinah nagnali strah v kosti, saj je storilec zahtevo po denarju podkrepil z grožnjami in nožem v rokah. Ker pa je osumljenca kamniška policija v torek prijela, lahko ti zdaj bolj mirno spijo. Osumljenec si je skupno nagrabil 260 evrov.

Prva dva ropa, o katerih policija širše javnost sploh ni seznanila, sta se odvila že 19. in 20. decembra. Prvi rop je osumljeni izvedel popoldan, ko je ob vstopu v eno od prodajaln v Kamniku zahteval denar. Ukaz je podkrepil z uporabo telesne sile in večjim nožem. Prestrašena prodajalka, ki v ropu ni bila poškodovana, mu je izročila celotni znesek v blagajni, in sicer 100 evrov.

Naslednje jutro se je znova spravil na delo. Tokratna tarča je bila trgovina. »S pretvezo nakupa je na prodajni trak pri blagajni odložil pločevinko pijače in zavojček žvečil. Prodajalki je izročil bankovec za pet evrov, ko pa je ta odprla blagajno, je izvlekel nož in se z njim v roki nagnil proti njej,« je drugega od ropov orisal komandir PP Kamnik Aleksander Perklič. Zaradi strahu se je prodajalka umaknila stran od blagajne, 32-letnik pa je sam iz nje pograbil bankovce, si jih natlačil v žep in zbežal. »Med begom mu je iz žepa popadalo več bankovcev, tako da mu je na koncu ostalo zgolj deset evrov,« je opisal nespretnost osumljenca.

Tretji oboroženi rop je osumljeni izvršil 14. januarja, ko je iz prodajalne na Ljubljanski cesti odnesel 150 evrov. Tudi pri tem ropu poškodovanih ni bilo, je pa bilo zaposlene na širšem območju že pošteno strah, saj niso vedeli, kdaj in kje bo znova udaril.

Preiskovalni sodnik odredil pripor

Po zbranih obvestilih, ogledih krajev dejanj, številnih informativnih pogovorih, pregledu posnetkov kamer in prepoznavi po fotografijah policija ni mogla zadostno potrditi identiteto storilca, saj je med ropi nosil kapo in si tudi zakril obraz. Do osumljenca so prišli šele, ko so obravnavali drugo kaznivo dejanje, nasilje v družini, pri katerih so se skladale določene značilnosti osumljenca – videz, oblačila in obutev. »Morda bi lahko rekli, da smo imeli kanček sreče oziroma da smo bili uspešni pri povezovanju obeh primerov,« je komentiral Perklič. Osumljencu so odvzeli prostost, v hišni preiskavi pa našli več predmetov, ki ga povezujejo z ropi, med drugim tudi nož. 32-letnik je tako imenovan »serijski povratnik«, saj je bil v preteklosti že obsojen za več ropov. Sodnik je včeraj zanj odredil pripor, grozi pa mu od enega do deset let zapora.

Na območju Policijske uprave Ljubljana so policisti lani obravnavali 142 ropov, od katerih so jih preiskali nekaj več kot 44 odstotkov, leta 2017 pa 149 ropov, od katerih so jih preiskali skoraj 39 odstotkov. Matija Breznik iz sektorja kriminalistične policije je podal še nekaj nasvetov oziroma priporočil, kako ravnati v primeru ropa. »Če se s storilcem soočite, najprej poskrbite za varnost vseh vpletenih. Ostanite čim bolj mirni in upoštevajte zahteve storilca. Kakršenkoli verbalni ali fizični odpor poveča možnost poškodb, zato ga odsvetujemo. Zavedati se morate, da je, tako kot, pod stresom tudi storilec, zato lahko v primeru, ko se načrt ne odvija po njegovih željah, hitro pride do paničnih odzivov in posledično do poškodb,« svetuje kriminalist. Dodaja še, da je dobro, če si skušate zapomniti čim več podrobnosti o storilcu, kakor tudi, kam in kako je pobegnil. Čim prej tudi pokličite policijo.