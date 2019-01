Hrastničana Gregorja Drnovška so na kranjskem sodišču tudi na ponovljenem sojenju spoznali za krivega treh nasilnih ropov, ki jih je pred dvema letoma izvedel v okolici Kranja, v Laporju in Tržiču. Za vsakega so mu prisodili leto in dva meseca zapora, upoštevaje še eno kazen, ki jo je pred časom dobil na sevniškem okrajnem sodišču, pa je dobil tri leta in pol zapora. Ropal je s Trboveljčanom Feridom Ravkićem; ta je bil zaradi kranjskega in laporskega ropa že obsojen na sodišču v Mariboru, v Kranju pa so ga zdaj obsodili še za tržiškega. Tudi on je za slednjega dobil leto in dva meseca, upoštevaje kazni za oba druga ropa in še neke stare kaznive grehe pa so mu na koncu izrekli pet let in štiri mesece enotne zaporne kazni.

Vse rope sta zagrešila bolj ali manj po istem kopitu. Enajstega januarja 2017 zjutraj sta vstopila skozi odklenjena vrata hiše v okolici Kranja. Na hodniku sta naletela na lastnico, starejšo gospo in jo grobo napadla. Podrla sta jo na tla, ji zvezala roke s plastičnimi zategami in ukradla nekaj sto evrov, ogrlico in osebne dokumente. Osemindvajsetega sta, oborožena s pištolo in nožem, pozvonila na vrata župnišča v Laporju pod pretvezo, da prodajata čistilne krpe. Ko je župnikova sestra odprla, sta napadla njo in župnika. Odnesla sta 200 evrov iz denarnice in še 800 evrov iz župnijske pisarne. Naslednji dan popoldne pa sta potrkala na balkonska vrata v Tržiču. Lastnik je odprl, ker naj bi menda prodajala vrečke. A eden od »prodajalcev« je nato gospoda, rojenega leta 1933, zagrabil, drugi pa mu je na glavo naslonil strašilno pištolo. Zvezala sta ga s kablom telefonskega polnilca, mu ukradla 600 evrov, dokumente, telefon in menda celo protezo, potem pa ga zaprla na hodnik in pobegnila.

Preiskovalci so najprej prišli na sled Ravkiću, a takrat so mislili, da je ropal le v Laporju in okolici Kranja. Na mariborskem sodišču je ropa priznal in dobil dve leti in pol zapora. Pozneje so ga povezali še s tretjim ropom. Sprva ni želel povedati pajdaševega imena, pozneje pa si je premislil in okrivil Drnovška. Ta je na kranjskem sodišču trdil, da je bil zraven le v Laporju in okolici Kranja, Ravkić pa je priznal tudi tržiški rop. Sodniki so marca lani obsodili oba, a sta se skupaj z zagovornikoma Nino Globočnik in Miranom Hudetom na sodbo pritožila. Drnovšek je ugovarjal, češ da je ropal dvakrat, Ravkić pa je imel pripombe predvsem na višino kazni. Sodba je bila res razveljavljena in sojenje se je vrnilo na kranjsko sodišče. Toda tu so pred nedavnim oba spet (še nepravnomočno) obsodili.