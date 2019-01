Če je v pisarnah Malih junakov pred dvema letoma ustvarjalo deset ljudi, jih danes v novih prostorih v središču Ljubljane dela že več kot sto. Personalizirane knjige za otroke, ki rišejo nasmehe na obraze otrok in privabljajo solze v oči staršev, ustvarjajo v sodelovanju z več kot 50 zunanjimi sodelavci, kot so pisatelji, ilustratorji, prevajalci in tiskarji.

Uspešnici v večstotisočih izvodih Leta 2017 so prodali 90.000 knjig, lani je ta številka znašala skoraj pol milijona, so sporočili iz podjetja. Vsaka njihova knjiga je unikatna in narejena natanko po željah kupca. Lanski uspešnici sta bili knjiga za bratce in sestrice Vajine najlepše dogodivščine, ki je uspeh doživela predvsem na ameriškem tržišču in so jo v prvih treh mesecih prodali v več kot 100.000 izvodih, ter božična knjiga Vesel božič, Maja, ki so jo ustvarili skupaj z Adamom Wallaceom, enim najbolje prodajanih avtorjev na lestvici New York Timesa. Ta je pod drevescem razveselila več kot 200.000 otrok.

Vsaka knjiga je unikat »Pričakovali smo, da bo zaključek leta pester, vendar, priznamo, nas je vseeno presenetil. Prodali smo tudi do 18.000 knjig na dan. Glede na to, da je vsaka knjiga unikatna in jo pred tiskom še ročno pregledamo, smo delali dobesedno noč in dan,« je povedal solastnik ter direktor marketinga in kreative Mic Melanšek. V prihodnosti si po njegovih besedah želijo sodelovanja z najbolj ustvarjalnimi avtorji, ilustratorji in kreativnimi posamezniki na svetu. »Naša marketinška strategija nam omogoča zelo hitro rast, zato lahko le s pravimi kadri zagotavljamo produkte, ki jih od nas pričakujejo starši, tete, dedki in babice,« je prepričan.