Po poročanju tiskovne agencije AP, je bil Ahmed Hussein umorjen v sredo zvečer, potem ko sta ga oborožena moška na motorju ustrelila v prsni koš in vrat. Novinar je bil član skupine, ki jo je vodil stanovski kolega Anas Aremeyaw Anas in je preiskovala nepravilnosti v afriškem nogometu. »Žalostna vest, vendar nas to ne bo utišalo. Počivaj v miru,« je na svoji facebook strani zapisal Anas.

Skupina preiskovalnih novinarjev se sicer že dolgo časa osredotoča na raziskovanje koruptivnih dejanj visokega funkcionarja Mednarodne nogometne zveze in prvega moža afriškega nogometa Kwesija Nyantakyija, ki je lani zaradi prejemanja podkupnin in korupcije dobil dosmrtno prepoved delovanja v športu.