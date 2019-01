Šesti planet od Sonca se je oblikoval pred približno 4,5 milijarde leti skupaj z drugimi planeti v Osončju in je tako bil skoraj svoj celoten obstoj brez zanj značilnih prstanov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Astronomi že dolgo domnevajo, da so prstani relativno mladi, nastali pa bi lahko ob trku Saturnovih lun ali eksplozije kometa v bližini planeta. Njihova starost je bila doslej velika uganka.

Podatke, na podlagi katerih so izračunali starost, so pridobili z ameriško-evropsko sondo Cassini, ki so jo izstrelili leta 1997. Do konca misije leta 2017 je Saturn obkrožila 22-krat, pri čemer je krožila znotraj prstanov. Tako se jim je približala najbolj doslej od vseh vesoljskih plovil.